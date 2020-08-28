Нападение на автобус движения "Патриоты - За Жизнь"

Нападение на автобус “Патриотов – За жизнь”: все по порядку и с комментариями 

Нападение на автобус “Патриотов – За жизнь”: все по порядку и с коммента...

Фото: Facebook / Антон Геращенко

Вечером 27 августа  на трассе Киев – Харьков вблизи Люботина, фактически на пешеходном переходе, несколько автомобилей неожиданно перегородили дорогу микроавтобусу "Мерседес". Как позже стало известно, в автобусе ехали участники движения “Патриоты – За жизнь”, которое возглавляет народный депутат Украины Илья Кива. Из легковых авто вышли не установленные пока молодые люди в темной одежде, явно настроенные агрессивно. Далее события развивались стремительно.

Несколько десятков молодых людей, вооруженные битами и травматическим оружием, подбежали к заблокированному автобусу. На видеозаписи, которую сумели сделать очевидцы, хорошо видно, как молодчики принимаются бить в автобусе стекла и пытаются его поджечь. Слышны выстрелы.

Видео опубликовал Telegram-канал Харьков 1654

Первая информация о жертвах нападения, к счастью, оказалась неточной. Нардеп Илья Кива (руководитель движения "Патриоты – За жизнь") сообщал об одном погибшем и одном похищенном пассажире микроавтобуса. Однако обошлось без погибших и похищенных.

 

Вот расшифровка заявления Кивы, сделанного "по горячим следам":

"Только что под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь.

Также азовцы и нацкорпус похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.

Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека!

Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов "Патриоты за жизнь!" в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы. Была заброшена граната в офисе "Опппозиционной платформы" и также я не слышал реакции президента".

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Фото: Facebook Ильи Кивы

Нацполиция сперва предоставила информацию о трех пострадавших: два человека с ранениями от травмата, один – с черепно-мозговой травмой (вероятно, от удара битой). Еще позже число пострадавших выросло до четырех.

По словам Виктора Забашты, директора харьковского Центра экстренной медицинской помощи (туда были доставлены пострадавшие), "у первого черепно-мозговая травма, второй с ушибами и третий получил пулевое ранение плеча и предплечья. Говорят, что по ним стреляли из травматического оружия", – уточнил медик.

Первоначально уголовное  производство открыли по по ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). Позже Офис генпрокурора проинформировал, что задержаны 14 человек, причем по факту покушения на убийство: (ч.2 ст.15, пп. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 КК Украины). 

Автобус "Мерседес" перевозивший представителей общественной организации "Патриоты – За жизнь" догнали сразу несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, разбили в нем стекла и "осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями", – констатировали в прокуратуре. Следственные действия продолжаются, процессуалное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Нападавших задержали на АЗС недалеко от Краснограда. 

Согласно заявлению Ильи Кивы, на пассажиров “Мерседеса” напали представители “Национального корпуса” и полка “Азов”. В “Нацкорпусе” ответили, что никакого отношения к инциденту не имеют, а подозревают Киву в излишней эмоциональности и психическом нездоровье.

"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не остановится ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты – За жизнь", которую он использует как пушечное мясо", – говорится в сообщении Нацкорпуса в Telegram.

Представители "Нацкорпуса" говорят, что давно предупреждали:

"Действия психопата Кивы могут привести к человеческим жертвам... Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Как сообщил Telegram-каналу "PavlovskyNews" первый заместитель руководителя Центрального штаба Национального корпуса Владислав Соболевский, в организации считают, что "Илья Кива работает так, чтобы компрометировать Нацкорпус и боевое подразделение Азова".

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За Жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович в оценках был резок. В эфире телеканала NewsOne депутат заявил, что "сегодня террористы просто решили захватить страну".

"Мы с вами будем с ужасом слушать, как по улице проезжают очередные бандиты. Все это должно быть немедленно остановлено. Если мы хотим жить в банде – мы это получим, а если нет, то мы должны сплотиться", – сказал Рабинович.

Комментарии к инциденту на трассе Киев – Харьков оказались разноплановыми даже внутри одного ведомства.

Замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранителям удалось оперативно задержать часть нападавших, при этом подчеркнул, что "Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили – правых, левых, красных или голубых". Свой комментарий Геращенко проиллюстрировал фотографиями задержанных, которые стоят на коленях, держа руки за головой.

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Глава МВД Арсен Аваков также подтвердил задержание, однако приравнял нападавших и жертв агрессии. Нападавшие – “такие зайки…  с мускулами и без мозгов”, пострадавшие – якобы “такие же, ехавшие с политических гастролей”. "Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция", – заключил Аваков.

"Зайки" в ряд – задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие – получит по лбу от Державы, без политики", – написал министр у себя в Twitter.

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Позже всех высказался президент Украины: в его тексте произошедшее сравнивается с “лихими 90-ми”, однако параллельно глава государства напоминает, что “виновные должны получать реальные сроки”.

Безнаказанность порождает вседозволенность в Украине, сообщил глава государства: 

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! ...Мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальные наказания". 

Несмотря на напоминание о 90-х годах, когда уличные конфликты носили преимущественно криминальный характер, Зеленский дал понять, осведомлен о политической подоплеке происходящего: "Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", – сказал Владимир Зеленский.