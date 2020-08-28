Львовянин раздавал деньги прохожим, агитируя за Иисуса и "русский мир"

Во Львове мужчина раздавал деньги прохожим, называя себя сначала "Иисусом Христом", затем миллиардером, потом "Денисом", а также "проповедником Бога".

В течение двух дней жители Львова могли наблюдать около памятника Ивану Федорову в центре города странное шоу: неизвестный мужчина предлагал прохожим крупные купюры (не поддельные!) и пытался то ли проповедовать, то ли вести агитацию.

Проповедник в сопровождении женщины, которую представлял своей супругой, принес колонку с микрофоном и рассказывал о целях своей миссии во Львове. Говорил по-русски, рассказывал о бизнесе в Германии, который якобы продал и отправился в Украину помогать ее гражданам.

"Денис", как называл себя "миссионер", просил прохожих оставлять контакты и записывал потребности людей, обещая помочь в решении проблем.

Когда не говорил о бизнесе и помощи украинцам, переключался на "русский мир": признавался в любви к президенту России Владимиру Путину, утверждал, что "Европа хочет купить Украину, чтобы сделать людей рабами", а "украинцы и россияне – один народ".

"Он дал мне 500 грн, мы себе потом с коллега выпили по 250 грамм. Раз деньги взяли в магазине, то они настоящие", – говорит очевидец событий продавец Ярослав.

На созданном 20 июля и зарегистрированном в РФ YouTube-канале "Легион 111" опубликованы несколько десятков видео, среди которых есть и сцены раздачи "Денисом" денег во Львове.