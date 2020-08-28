Пятеро из участников нападения на автобус уже дают показания, – полиция

Слова очевидцев о 50 нападавших не были преувеличением. "14-ти задержанным предъявлены подозрения, планируется задержание еще 30-ти. "Среди них есть жители Харькова, Полтавы, Днепра и других городов", – уточняют в полиции.

Глава Харьковского областного управления полици Валерий Сокуренко и руководитель следственного управления Сергей Чиж выступили на брифинге по поводу нападения на автобус на трассе Киев-Харьков, которое произошло вечером 27 августа.

Об этом сообщает харьковское издание ВЕХА у себя в Telegram-канале.

У нападавших не было при себе огнестрельного оружия, однако изъяты травматическое оружие и газовые баллончики.

"14-ти задержанным предъявлены подозрения, среди них есть жители Харькова, Полтавы, Днепра и других городов", – сказал Сокуренко.

14 участников нападения правоохранители задержали по горячим следам, пятеро из них уже дают показания. Все участники нападения установлены, говорят в полиции. Планируется задержание еще 30-ти человек.

Видео опубликовал Telegram-канал Харьков 1654

Меру пресечения изберут в Киевском райсуде 28 августа. Пока что известно, что следствие будет ходатайствовать о содержании под стражей сроком на 2 месяца.

Пояснили на брифинге и тот факт, почему действия нападавших на автобус предварительно квалифицированы по разным статьям ("Хулиганство" и "Покушение на убийство): "Дело о хулиганстве открыто из-за того, что не все из участников нападения хотели кого-то убить, некоторые просто крушили автобус".

Напомним, 27 августа, около 19:10 на трассе Киев – Харьков у города Люботин на на микроавтобус с активистами "Патриоты – За жизнь" напали неизвестные лица, предположительно, активисты другой политсилы.

Четверо пассажиров автобуса госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Один из пострадавших заявил журналистам, что нападавшие хотели их убить.

По словам главы пострадавшей организации народного депутата Ильи Кивы, на автобус напали "Нацкорпус" и "Азов". В Нацкорпусе эту информацию опровергают.

Нападавших на автобус под Харьковом министр МВД Арсен Аваков назвал "зайками".