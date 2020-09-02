В Одессе суд отменил статус регионального для русского языка

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального. Это решение суда первой инстанции может быть обжаловано до 18 сентября.

Инициативу о подачи иска проявил житель Львова Святослав Литынськый. "То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. До этого было несколько судебных исков к прокуратуре, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", – написал он.

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Во время заседания представители мэрии утверждали, что принятое решение о статусе русского языка носит исключительно информативный характер и не является нормативно-правовым актом. Однако судьи посчитали, что в горсовете неверно понимают значение своего решения и признали его незаконным.

Они также пытались отрицать исковые требования, настаивая, что они являются вмешательством прокурора во властно-управленческие функции. Однако суд отклонил и эти ходатайства.

Литынськый сообщил, что продолжается его борьба за принятие аналогичного судебного решения в Харькове.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предложил предпринять шаги к более широкому применению русского языка на неподконтрольных территориях Донбасса. При этом, по его словам, речь не идет о предоставлении ему статуса государственного.