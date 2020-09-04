Продюсер "Квартала 95" стукнул чужую машину и уехал с места аварии. Его догнали

Очевидцы пытались "разобраться" с вероятным виновником ДТП, но безуспешно.

В Киеве произошло ДТП с участием исполнительного продюсера ООО "Квартал 95" Александра Божкова. Находясь за рулем автомобиля Nissan, на улице Борщаговской он столкнулся с автомобилем такси и покинул место аварии. Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Его догнали очевидцы и решили "разобраться". В нецензурной форме они призывали Божкова выйти из автомобиля, пытались открыть двери в его машине и стучали по стеклу, пинали автомобиль.

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"Стоять, Вася! Вылазь! Вылазь из машины! Ты почему только что машину у*бал и уехал?!", – кричали они.

Кроме того, мужчины высказывались подозрения, что водитель находится в неадекватном состоянии: "Ты посмотри на его лицо. Что, убитый?".

Божков ничего не отвечал, припарковал машину на тротуаре и ушел.

Помимо продюссерской деятельности, Александр Божков был кандидатом от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

Напомним, 25 августа 46-летний водитель "Тойоты Приус" сбил трех девушек – будущих студенток военно-медицинской академии в Киеве. Трагедия произошла на территории военной части на ул. Зоологической. По информации полиции, водитель – военнослужащий, майор – был нетрезв.