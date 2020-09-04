Режим прекращения огня на Донбассе нарушен уже 908 раз, – ОБСЕ

Начиная с 27 июля и по 3 сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Это взрывы, запуски осветительных ракет, стрельба из стрелкового оружия.

Договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля. Она начала действовать с 0 часов 27 июля.

За последнюю неделю СММ зафиксировала 13 нарушений в Донецкой области и два – в Луганской. За предыдущую неделю в Донецкой области не было ни одного нарушения, а в Луганской из было 63.

СММ также отметила что отмечены случаи ограничения передвижения ее наблюдателей на некоторых блокпостах боевиков.

Напомним, по итогам видеозаседания Трехсторонней контактной группы было согласовано рамочное решение о противоминной деятельности.

По словам бывшего представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Бессмертного, перемирие на Донбассе можно назвать таковым с большой натяжкой: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ и ведут войну "другим способом", хотя сводки командования ООС говорят об обратном.