Дублер Верещук снова летает над Киевом: из-за съемок образовалась пробка

В соцсетях сообщают, что на Рыбальском острове в Киеве с помощью автомобильного крана установлена конструкция, с помощью которой будут сняты кадры "полета" Верещук для рекламного ролика. Но "летать" по тросам будет не она, а дублерша.

На время съемок оградили часть дороги, образовалась пробка.

Напомним, ранее кандидат в мэры Киева народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук вышла на контакт с трудящимися, и угостила конфетами журналистов, снимающих протесты под Радой.