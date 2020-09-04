В Ровенской области в школе отравились почти 70 учеников

В Ровенской области отравились 68 учеников Ясногорской общеобразовательной школы.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что к правоохранителям обратился директор школы. Он рассказал, что на занятия не пришли 68 учащихся из разных классов. Кроме того, полицейские выяснили, что 11 из них обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили.

По предварительной информации, отравление могли вызвать еда в столовой или вода, которая поставляется централизованно в учебное заведение.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции.

Отметим, ранее семь учеников школы №10 города Мукачево попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. А в Луцке 10 человек после посещения одной из местных пиццерий госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтероколит.