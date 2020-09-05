Минздрав назвал области Украины, которым стоит приготовиться к усилению карантина

Минимальным требованиям МОЗ по уровеню заболеваемости Сovid-19 соответствуют только семь областей страны.

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантинных мер, установленных в связи с пандемией Covid-19.

Как сообщается на сайте Минздрава, допустимые эпидемиологические показатели превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Минздрав опубликовал таблицу соответствия областей критериям МОЗ по трем параметрам: количеству проделанных тестов, показателю заболеваемости, а также по уровню загруженности больничных коек:

Скриншот: Moz.gov.ua

Все указанные выше регионы Украины не соответствуют критериям по уровню заболеваемости. В частности, показатель заболеваемости за последних 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости, а именно – 40 случаев выявлений болезни на 100 тысяч проведенных тестов.

Напомним, Фокус пообщался с министром здравоохранения Максимом Степановым о том, насколько отечественная медицина готова ко второй волне эпидемии, а также о том, почему в последнее время в Украине фиксируют антирекорды заболеваемости COVID-19.