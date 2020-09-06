Переменчивое, но еще лето: какая погода ждет украинцев во вторую неделю сентября

Атмосферный фронт принесет дожди и похолодание в некоторые области Украины, но в целом в стране продолжает стоять жаркая погода

В следующий понедельник, 7 сентября, в Европе воцарятся антициклоны Harold и Juriy, но между ними на территории Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание на западные области. Об этом сообщает у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Жителям западных областей завтра стоит не забыть зонтик и теплую одежду - их ждут дожди и похолодание +18..+22 градуса.

При этом, Хмельницкую и Черновецкую область ждет теплая погода, +25..+29 градусов. Правда, 7 сентября нужно быть готовыми к сильному ветру.

В остальных областях Украины продолжит царить жара +26..+30 градусов.

Похолодает в большинстве областей во вторник, 8 сентября, кроме Юга и Востока - там температура будет комфортной, +29 градусов.

Следует быть осторожными туристам в Карпатах - ночная температура там упадет до +4..+7 градусов.

В Киеве в понедельник, 7 сентября, будет жарко, до +30 градусов, но во вторник жителей столицы ждет похолодание и дождь, +22 градуса.

Напомним, осень в Украине уже успела "отличиться" - в Бердянске второй раз за год расцвели яблони. Садоводы говорят, что такая аномалия встречается довольно часто именно на юге страны. Запорожские экологи отмечают, что уже не первый год осенью приходится видеть, как повторно расцветают каштаны и другие деревья.