За поездами Укрзализныци можно будет следить на онлайн-карте

За поездами Укрализныци можно будет 24/7 наблюдать на интерактивных картах. Об этом в своем Телеграм-канале заявил новый глава перевозчика Владимир Жмак.

По словам Жмака, помимо наблюдения за поездами, благодаря этому решению можно будет автоматизировать процессы движения локомотивов.

Кроме этого, Жмак хочет провести электрификацию определенных участков - благодаря этому можно будет передать тепловозы на участки, где наблюдается их нехватка. А это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее.

Напомним, 26 августа главой Укрзализныци стал бывший заместитель Саакашвили и глава набсовета аэропорта Борисполь Владимир Жмак.

Владимир Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год занимал должность первого замглавы Одесской ОГА (при Михаиле Саакашвили). До этого Жмак занимал руководящие посты в структурах нефтяной группы ТНК-BP и "Роснефть" в Украине, а также в течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". В 1982–1984 годах Жмак проходил срочную воинскую службу в Афганистане.