На Донбассе на мине подорвались двое военных

Во вторник, 8 сентября, в зоне ООС двое военных получили боевые ранения из-за подрыва на противопехотной мине.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

"Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмирования", – говоиртся в сообщении.

Обоим бойцам ВСУ оказали первую медпомощь, их госпитализировали в больницы.

"Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На месте ЧП работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

В общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.