Исчезли деньги и телефон: избитого Балуха доставили в больницу из "Гидропарка"

Полиция установила, что избитого в понедельник вечером, 7 сентября, Владимира Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк".

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщила столичная Нацполиция у себя в Facebook.

"Сегодня, около 00:00 часов, в столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух", – написал отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено: пострадавшего госпитализированы с телесными повреждения с ПКиО "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты", – добавили правоохранители.

МВД выясняет обстоятельства произошедшего, а полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей.

Спустя полчаса после этой публикации, в 16:30, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала у себя в Facebook, что Балух находится в реанимации. Геращенко сослалась на своего однопартийца, члена Меджлиса крымско-татарского народа, нардепа Ахтема Чийгоза.

"Владимир Балух сейчас в реанимации. По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", – сообщила Геращенко.

Напомним, первоначально о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.