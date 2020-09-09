L’Oréal запускає План придбання акцій співробітниками компанії

Кліши, 31 серпня 2020 року – Компанія L’Oréal оголосила про початок Плану придбання акцій L’Oréal співробітниками компанії (Employee Share Ownership Plan).

План буде запущений в 57 країнах і дасть можливість співробітникам L’Oréal (у тому числі в Україні) бути ще більш тісно пов'язаними з розвитком Групи.

Жан-Поль Агон, Президент і Генеральний директор L'Oréal, зазначив: «Цьогоріч ми хочемо залучити наших співробітників до процвітання нашої Групи. Наш План придбання акцій компанії співробітниками – це нова можливість дозволити усім бажаючим підтримати розвиток компанії та взяти участь у її стратегічному проєкті. Цей План підтверджує нашу мету ще тісніше об’єднати наших співробітників з майбутнім компанії».

Ціна купівлі акцій буде встановлена 14 вересня 2020 р. Вона буде дорівнювати середній ціні акцій L’Oréal при відкритті на біржі Euronext Paris протягом двадцяти торгових днів, що передували рішенню, зі знижкою 20%.

План обмежується випуском 500 000 акцій.

Період підписки триватиме з 17 вересня по 2 жовтня 2020 року, а розрахунки заплановані на 3 листопада 2020 року.

Бенефіціари матимуть можливість придбати акції L’Oréal за «класичною» формулою підписки, коли вартість їхніх інвестицій буде змінюватись залежно від зміни ціни акцій L’Oréal. Вони також отримають вигоду від внеску роботодавця за умов, описаних в документації щодо плану.

Акції, придбані у встановленій формі, а також паї фонду акціонування працівників будуть заблоковані на п'ять років з урахуванням можливостей дострокового виведення, визначених чинними правилами Франції та інших країн, де є пропозиція.

Заява про допуск до торгів щодо випущених акцій на біржі Euronext Paris буде подана якомога швидше після збільшення капіталу. Вони будуть котируватися під тим самим кодом, що й існуючі акції (код ISIN: FR0000120321), і будуть взаємозамінними з акціями, що продаються на біржі.

Про компанію L'Oréal

Уже понад 100 років L'Oréal присвячує себе служінню красі. Завдяки своєму унікальному міжнародному портфелю з 36 взаємодоповнюючих брендів, обсяг продажів Групи в 2019 році склав 29,87 млрд. євро, в компанії працює 88 000 осіб по всьому світу.

Продукція L'Oréal як світового лідера в косметичній галузі присутня у всіх торгових мережах: на ринку товарів масового попиту, універмагах, аптеках, салонах краси, в точках безмитної роздрібної торгівлі та електронній комерції.

Стратегія L'Oréal ґрунтується на дослідженнях та інноваціях, а також на відданості своїй справі команди дослідників, що складається з 4100 осіб, які працюють задля задоволення потреб в сфері краси по всьому світу. Зобов'язання L'Oréal в галузі сталого розвитку до 2030 року охоплюють амбітні цілі Групі та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Більше інформації: https://mediaroom.loreal.com/

«Цей прес-реліз не є пропозицією купівлі-продажу або пропозицією оферти на придбання акцій L'Oréal. Якщо ви хочете отримати більш вичерпну інформацію про L'Oréal, зверніться до офіційних документів, зареєстрованих у Франції в Органі фінансових ринків, які також доступні англійською на нашому сайті www.loreal-finance.com.

Цей прес-реліз може містити інформацію про прогноз. Хоча Компанія вважає, що ці заяви ґрунтуються на обґрунтованих припущеннях на дату публікації цього прес-релізу, вони за своєю природою піддаються ризикам та невизначеностям, які можуть призвести до розбіжності між фактичними цифрами та цифрами, які вказані або запропоновані в цих заявах».

Контакти L’ORÉAL:

Юлія Романенко-Копчинські Teл: +38 067 935 20 65 Yulia.ROMANENKO@loreal.com

Катерина Давидова Teл.: +38 096 870 30 64 Kateryna.ANURINA@loreal.com

Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з вашим банком, біржовим маклером або фінансовою установою (код I.S.I.N.: FR0000120321), знаходьте інформацію у ваших звичайних газетах, на сайті акціонерів та інвесторів www.loreal-finance.com, або у мобільному додатку L'Oréal Finance, або зателефонуйте за безкоштовним номером: 0.800.66.66.66.