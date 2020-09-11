Премьер-министру Денису Шмыгалю в Херсоне подарили самый большой арбуз урожая этого года

Но премьер-министр подарок с собой не забрал, а оставил на стульчике

Во время рабочей поездки премьер-министра Дениса Шмыгаля по Херсонской области ему сделали неожиданный подарок. Губернатор Херсонской области Юрий Гусев вручил премьеру огромный арбуз. Об этом пишет First Region.

Гусев сообщил, что это самый большой арбуз урожая этого сезона весом в 28 килограмм. Денис Шмыгаль с трудом удержал подарок в руках.

Шмыгаль и арбуз/Фото: culturemeter

"Я хотел бы вручить премьер-министру отличительный признак нашего региона, выращенный на полях Херсонской области — самый большой арбуз в этом сезоне", — заявил губернатор.



Глава Херсонской облгосадминистрации уточнил, что ягода не простая, а с QR-кодом. Перейдя по нему, можно ознакомиться с туристическими локациями региона на информационном портале. Сорт арбуза, который подарили премьер-министру — уникальный, называется "Каролина Гросс". Вес рекордных ягод которого может даже превышать 30 кг. Правда на местных сайтах пишут, что вкус у рекордных арбузов уступает во вкусе традиционным, круглым и не слишком большим.

Брошенный Шмыгалем арбуз/Фото: kavun

Шмыгаль, хоть и принял подарок, но отбывая из Херсона, оставил свой арбуз на стуле в холле Херсонской ОГА.