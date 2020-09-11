В Богуславе более 70 лет вместо бордюров лежали еврейские могильные плиты

В Богуславе (Киевская область) работники коммунальных служб проводят работы по "эвакуации" еврейских могильных плит, из которых были сделаны бордюры городской улицы Шевченко.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"На дикую ситуацию обратила внимание группа израильских IT-предпринимателей: Авишай Анкри ("Папайя"), Эдди Прилепски (Дан-IT), Боаз Инбаль (WIX) и Шмуэль Кацев (MA Coworking), – написал он.

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Демонтаж могильных плит / Эдуард Долинский, Facebook

По его словам, они обратились к властям города и предложили на свои деньги сделать ремонт бордюров.

"Благодаря им спасены мацейвы из 267 метров бордюра. Спасенные мацейвы перевозят на еврейское кладбище. Надругательство над еврейской памятью продолжалось более 70 лет", – уточнил глава комитета.

Напомним, в Виннице вспомнили о старом военном кладбище, когда рядом начали строить многоэтажку. Старожилы только после начала стройки смогли вспомнить, что на этом же месте когда-то располагалось старое военное кладбище, где похоронены воины УНР и Галицкой армии.