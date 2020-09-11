В пятницу, 11 сентября, между населенными пунктами Яжберень и Народичи (Житомирская область) упал дельтаплан с человеком на борту. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели предотвратили пожар и взрыв.

Как уточняет ТСН.ua, погибшему пилоту было 59 лет, он жил в пгт Озерное. Шансов выжить при падении, по мнению специалистов, у него не было.

В прошлом году в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный летательный аппарат (дельтаплан), в котором находилось двое людей. А вблизи города Кобеляки, что в Полтавской области, произошло крушение мотодельтаплана: погибли два человека.