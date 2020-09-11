По требованию СБУ Apple удалила из App Store приложения "Россия 1"

Пресс-служба ВГТРК сообщила, что компания Apple прислала уведомление об изъятии из магазина App Store на территории Украины приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и "Вести.ру".

Apple эти действия объяснили требованиями Службы безопасности Украины.

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Союз журналистов России заявил, что считает такие действия "нарушением свободы слова".

"Можно только сожалеть об очередном нарушении свободы слова. Но в данном случае удивительно, что они до сих пор там работали при том градусе сложных взаимоотношений между нашими странами, когда практически все СМИ и ресурсы были на территории Украины заблокированы", – сказал глава СЖР Владимир Соловьев, передает РИА Новости.

Эфир российских телеканалов на Украине заблокирован с 2014 года, их сайты – с 2018 года.