Организатором стрельбы оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с правосудием.

В Киеве полицейскими был задержан ключевой организатор стрельбы в городе Украинка (Киевская область), в результате которой ранения получили два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что организатором стрельбы оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с правосудием.

По данным полиции, именно этот мужчина прибыл из столицы и во время конфликта из травматического оружия ранил двух жителей Украинки.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в городе Украинка вечером 2 сентября группа неизвестных людей устроила перестрелку. К кафе "Де Бош" приехали около 20-ти мужчин, затем они зашли на летнюю террасу заведения. После чего прозвучали выстрелы.