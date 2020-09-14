Статистика коронавируса в Украине на 13 сентября: почти 2,5 тыс. новых случаев

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 3211 человек умер.

По состоянию на 14 сентября в Украине выявили 2 462 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2 476), умерли 33 человека. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выздоровели 650 пациентов. Количество активных случаев – 84 043.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.

Больше всего новых больных в Тернопольской области (352). Более 100 случаев в Киеве (168), а также в Харьковской (269), Одесской (205), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.

Статистика в регионах:

Львовская область – 17 057 заболевших (143 за сутки);

Киев – 17 429 (168);

Харьковская – 12 853 (269);

Черновицкая – 12 252 (135);

Ивано-Франковская – 11 357 (142);

Ровенская – 10 555 (86);

Одесская – 9 687 (205);

Закарпатская – 8 675 (50);

Тернопольская – 9 234 (352);

Киевская – 6 961 (112);

Волынская – 6 353 (64);

Винницкая – 4 844 (36);

Житомирская – 4 390 (98);

Хмельницкая – 4 008 (40);

Днепропетровская – 3 342 (80);

Черниговская – 2 788 (74);

Черкасская – 2 579 (84);

Сумская – 2 502 (101);

Запорожская – 2 403 (56);

Донецкая – 2 101 (6);

Николаевская – 2 051 (98);

Полтавская – 1 112 (28);

Кировоградская – 909 (5);

Херсонская – 644 (16);

Луганская – 600 (14).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.