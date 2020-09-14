Экс-нардепу Юрию Березе разбили нос из-за кражи в селе четырех гусей

Бывший народный депутат пострадал, пытаясь догнать и наказать похитителя, который уехал на черной иномарке.

В Днепропетровской области бывший народный депутат ВРУ, участник АТО Юрий Береза получил телесные повреждения, когда вмешался в инцидент с кражей гусей.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По информации издания, к Березе обратился за помощью местный житель. Он утверждал, что неизвестный на черной иномарке украл у него четырех гусей. Береза решил помочь товарищу.

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Вскоре они заметили в селе Чумаки черную "Mazda-3". Выяснилось, что в багажнике машины находились 4 тушки гусей. Между Березой и владельцем иномарки произошла словесная перепалка.

В итоге водитель ударил экс-депутата в лицо и Береза получил, как позже выяснилось, "ушиб костей носа". Полиции уже сообщили о ситуации, но мера пресечения владельцу "Mazda-3" не избиралась.

Отметим, в 2017 году в Днепропетровской области мужчина поджег дом в селе Чумаки Пятихатского района и автомобиль Nissan. Дом и авто принадлежат Юрию Березе.