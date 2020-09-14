Народная "любовь": министру культуры Ткаченко попали в ухо яйцом

Перед началом пресс-конференции министра культуры Александра Ткаченко, посвященной его первым 100 дням в должности, неизвестный кинул в министра яйцом, попав ему в ухо.

Инцидент снял на видео 4 канал.

После точного броска неизвестный мужчина не стал делать каких-либо заявлений, а быстро ушел.

"Я продолжаю испытывать на себе "любовь"... Заходя сюда мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", – прокомментировал инцидент Ткаченко.

Читайте также: Куриное яйцо на белом фоне стало звездой Instagram

Министр считает, что это произошедшее могло быть реакцией застройщиков на прекращение массовой выдачи разрешений, которые касаются земель и объектов исторического наследия.

"Мы остановили массовую выдачу разрешений, и очевидно, что наши усилия вернуть, например, государству "Укркинохронику", тоже вызывают своеобразные волны любви ко мне с разных сторон", – сказал Ткаченко.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге заявил, что намерен разобраться, действительно ли в Украине сохраняется доступ к запрещенной социальной сети “ВКонтакте”.