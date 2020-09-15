В поселке Чабаны под Киевом продолжается ликвидация последствий взрыва газопровода, который произошел в ночь на 15 сентября. На подъездах к месту взрыва находятся сотрудники полиции, ГосЧС и аварийной службы.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Мы находимся в Чабанах, в 200 м от места происшествия. Далее, где стоит трейлер, который привез экскаватор, там следственно-оперативная группа, криминалисты. Если подойти с другой стороны, можно увидеть кусок трубы, который взрывом вынесло наверх, его глубина около 1 метра, если верить указателям у поля", – передал журналист с места события.

Ситуацию также прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что авария произошла на магистральном газопроводе диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа.

"Дежурный ГСЧС правильно оценил обстановку и немедленно связался с аварийно-диспетчерской службой «Укртрансгаза» с требованием срочно перекрыть поток газа и направил на место подразделения спасателей. Слава Богу, их помощь не понадобилась. Жертв и разрушений нет", – написал Геращенко у себя в Facebook.

Он отметил, что магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности, на большом расстоянии от населенных пунктов.

Напомним, в ночь на 15 сентября в поселке Чабаны, расположенном под Киевом, прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.