Інвесторам запропонують цінні папери з прибутковістю 12% в євро

Онлайн-платформа нативної реклами і спонсорського контенту PRNEWS.IO розмістить конвертовані облігації на суму в 2 млн. євро. Про це повідомляє прес-служба компанії. Запропонована ставка купона складає 12% річних, погашення облігацій відбудеться у вересні 2022 року.

Емісію цінних бумаг здійснюватиме зареєстрована в Естонії компанія PRNEWS OÜ. Загальний обсяг випуску цінних паперів складає 2 мільйони євро і розділений на конвертовані забезпечені пріоритетні облігації номінальною вартістю 1 000 євро. Отримані від розміщення євробондів кошти керівництво онлайн-платформи спрямує на експансію ринку.

Випуск забезпечений акціями компанії, вартість яких становить 15 млн. євро, і зареєстрований на біржі Nasdaq CSD.

Детальна інформація щодо емісії і реєстрації оновлення доступна за посиланням https://investors.prnews.io.

У березні 2020 року PRNEWS.IO стала офіційним партнером і постачальником послуг з продажів і маркетинга державної програми цифрової ідентифікації і статусу e-Residency (Естонія).