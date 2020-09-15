12-летний мальчик впал в кому, получив травму на детской площадке

Мальчик раскачивал подружку на качелях и наткнулся на длинный железный штырь, который установили родители других детей "в целях безопасности".

В Одессе на детской площадке ребенок напоролся на железный штырь и впал в кому. Об этом сообщает "Думская".

12-летний Костя раскачивал девочку на качелях и в прыжке наткнулся на длинный железный штырь, который установили родители, чтобы уберечь своих детей от удара качелей.

По словам двоюродной сестры мальчика, мальчик в состоянии болевого шока все же сумел дойти до дома. Родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенку зашили рану и отпустили домой, но ночью у Кости открылось сильное кровотечение.

"Когда его привезли в больницу снова, у него было давление 80 на 40. Выяснилось, что у него разрыв прямой кишки и его прооперировали", – сообщила Анастасия.

В день выписки у Кости начались сильные судороги. Врачи сообщили родителям: у ребенка отключился мозг.

Мальчика экстренно перевезли в областную детскую больницу, так как своих нейрохирургов в частной клинике не оказалось. Сейчас он находится в состоянии комы.

У врачей есть несколько версий, отчего пострадавшему стало хуже: реакция на лидокаин, столбняк либо при ранении были задеты нервы. После проишествия штыри с детской площадки убрали.

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