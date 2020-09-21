НАДЕЖНЫЙ СОЮЗ: ПОЧЕМУ ЛЮБИТЕЛИ «ЯБЛОЧНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ВЫБИРАЮТ ТЕЛЕВИЗОРЫ LG?

Бытует мнение, что любителей «яблочных» гаджетов очень легко вычислить в толпе. Потому что эти люди – вне толпы в привычном ее понимании. Да, любители Apple могут не следить за активными забегами на рынке технических новинок, но точно займут очередь в магазин, чтобы первыми получить новый эпл-гаджет. Ну или поручат это дело кому-то из родных. Ведь эта любовь - вне возрастов.

Страсть к Apple равна страсти владения техникой, которая является идеальным примером качества и функциональности. Техникой, на которую равняются все мировые производители электроники.

Лаконичный дизайн и стабильная работа

«Яблочный» бренд давно не нуждается в презентации. Гаджеты Apple удивительно привлекательны, узнаваемы и выдержаны в одном уникальном стиле. Не удивительно, что «эпплзависимые» и всю домашнюю технику так же подбирают, руководствуясь своими особыми критериями. Она должна идеально вписываться в уникальную единую экосистему Apple, в которую входят все девайсы бренда. И по стилю, и по функциональности.

Поэтому выбор телевизора OLED от LG является абсолютно естественным и логичным решением для миллионов ценителей «яблока». Для удобства пользователей компания LG первой среди ведущих производителей телевизоров ввела поддержку Home Kit, программного обеспечения от Apple, которое позволяет настраивать, общаться и контролировать устройства «умного дома» с помощью «яблочных гаджетов». Доступна также технология Apple AirPlay 2, которая позволяет транслировать видео, фото, музыку и другой контент с устройств Apple прямо на интегрированный в телевизор Apple TV.

В телевизорах OLED от LG есть все то, что так ценится любителями «яблочных» гаджетов: лаконичный и уникальный дизайн, понятный интерфейс, минимум настроек и стабильная работа. Новая линейка умных телевизоров LG даже превосходит все эти требования – дело в том, что телевизоры LG OLED воплощены в изысканном дизайне Gallery.

Они прекрасно вписываются в любой интерьер и, в зависимости от пожеланий собственника, становятся или смысловым центром комнаты, или добавляют ценности пространству во включенном состоянии, гармонично изменяя акценты локации. Благодаря пикселям с автономным подсвечиванием, весь потенциал телевизора LG OLED раскрывается в безупречных линиях, тонких конструкциях и революционно узкой рамке.

Удивительно, но толщина сверхтонкого корпуса всего 20 мм, внутри же – высокотехнологичная начинка. Передовой процессор α9 III поколения с функциями искусственного интеллекта обеспечивает высокое качество изображения в формате 4K. Режим Filmmaker оправдал чаяния лучших режиссеров и стал настоящей находкой для любителей домашних кинотеатров. Ценители объемного звука обрадуются технологиям Dolby Atmos и Dolby Vision IQ, стильному саундбару и мощному сабвуферу, обеспечивающему атмосферу присутствия в кинотеатре.

Качество звука также отметят любители разных музыкальных направлений и домашних вечеринок – умная функция AI Sound Pro автоматически проанализирует контент и применяет лучшие оптимальные настройки, а реверсивный звуковой канал с высокой пропускной способностью легко воспроизведет аудиоформаты самого высокого разрешения.

Пиксели с интеллектом

Особое внимание стоит уделить самоподсвечивающимся пикселям телевизора LG OLED. Дело в том, что на экране обычного LED-телевизора черный цвет никогда не будет достаточно темным, а контрастный белый – оптимально ярким. Чтобы убрать навсегда эффект «ореола», OLED-телевизоры оборудованы технологией автономной подсветки пикселей – для идеальной передачи цветов и оттенков. Это особенно важно при просмотре спортивных матчей, динамичных фильмов и сюжетов.

Эта технология также имеет исключительное значение для любителей видеоигр. Дело в том, что пиксели с автономной подсветкой обеспечивают лучшее качество изображения для игр с поддержкой HDR, а быстрый отклик позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами совместимости с G-SYNC. Быстрое реагирование в играх и регулирование частоты обновления изображения в соответствии с изменением частоты кадров даже при высокой разрешающей способности обеспечивают новые совместные разработки LG и NVIDIA. Благодаря этому картинка на игровом экране воспроизводится без задержек и рывков.

Универсальный телевизор LG OLED оснащен большим арсеналом функций искусственного интеллекта. Платформа LG ThinQ AI не только руководит качеством изображения и звука, но и превращает телевизор в центр управления всеми приборами так называемого «умного дома». Обновленная версия WebOS помогает расширить границы этого взаимодействия с помощью голосовых помощников.

Благодаря тому же приложению Apple TV владельцы телевизоров LG смогут наслаждаться службой Apple TV +, телеканалами Apple TV и другими в превосходном качестве Dolby Vision.

Приложение Apple TV, доступ к которому легко получить с помощью LG Home Launcher, позволяет просматривать оригинальный контент Apple, покупать или брать напрокат более 100 тысяч фильмов и записей телешоу. Контент можно просматривать непосредственно с «яблочных» устройств, управлять телевизором с помощью Siri, а также подключенных смарт-устройств или голоса с любого уголка комнаты.