Заморская томатная. Под Запорожьем обнаружили экзотическую моль

По вредоносности южноамериканская томатная моль сравнима с саранчой: гибель урожая может достигать до 100%.

"В Запорожской области введен карантинный режим по южноамериканской томатной моли... на площади 35 га", — добавили в ведомстве.

Об этом сообщает пресс-служба областной Госпотребслужбы.

На данный момент запрещен ввоз, вывоз и продажа свежих овощей и посадочного материала из зараженной зоны без специальных сертификатов. В Госпотребслужбе также определили границы района, где уже ввели карантин.

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"Утверждены границы карантинной зоны, в которой вводится карантинный режим по регулируемому вредному организму южноамериканской томатной моли", — уточнили в ведомстве.

Отметим, что нашествие томатной моли в Запорожской области продолжается с начала августа и карантин на отдельных площадях уже вводился.Томатная моль питается овощами: баклажанами, перцем, физалисом, картофелем и многими другими дикорастущими, а также декоративными растениями семейства пасленовых.

Стоит заметить, что по вредоносности томатную моль можно сравнить с саранчой, потому что гибель урожая может достигать до 100%.