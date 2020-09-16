Геннадий Кернес улетел в клинику "Шарите" тем же бортом, что и Навальный, – СМИ

Самолет, на борту которого, вероятно, находился мэр Харькова Геннадий Кернес, вылетел в Берлин в среду, 16 сентября, около 21:50.

Вечером 16 сентября на летное поле харьковского аэропорта заехала карета скорой помощи, около здания аэропорта стояли иномарки с номерами "0202", которые указывают на принадлежность машин к пулу городского головы, а также дежурили не менее шести охранников. По сообщениям харьковских СМИ, за Геннадием Кернесом из Нюрнберга прибыл джет Bombardier Challenger 604, принадлежащий компании FAI rent-a-jet, чтобы транспортировать его на лечение в Германию.

По данным "Интерфакс-Украина", борт с Кернесом взлетел около 21:50. По сведениям агентства, самолет направляется в Берлин.

Напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. На публике он в последний раз появлялся на День города 23 августа.

Сообщения о том, что 61-летний мэр впал в кому, городской совет опроверг. Согласно официальному сообщению, у Кернеса двустороннее воспаление легких и коронавирус. Тем не менее, в СМИ появлялись сообщения о том, что родственники мэра не исключают возможность лечения за рубежом – либо в Вене, либо в известной клинике "Шарите" в Берлине.

До сих пор градоначальник проходил курс лечения в 17 городской больнице Харькова.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD прибыл в Харьков в 19:15 из Нюрнберга (Германия).

Самолет действительно вылетел из Харькова

Самолет с этим же бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.

Если самолет действительно прибыл за Геннадием Кернесом, то в Германию мэр летит тем же самолетом, что и Навальный

Борт принадлежит компании FAI Aviation Group, которая занимается медицинскими перевозками.

Как сообщает "Суспільне. Харьков", все время до отлета самолет стоял на одной из взлетных полос в местном аэропорту.

Машина скорой стояла возле аэропорта