Потребляй ответственно с Carlsberg Ukraine

НОЛЬ безответственного потребления пива – одна из стратегических целей программы по устойчивому развитию компании Carlsberg Ukraine «ЦЕЛЬ 4НОЛЯ: вместе ради будущего». Она направлена на популяризацию культуры потребления пива.

Ради достижения этой цели компания постоянно пропагандирует ответственное потребление и расширяет ассортимент безалкогольной продукции, чтобы у потребителя всегда была альтернатива выбора. В 2019 году портфель безалкогольных брендов компании Carlsberg Ukraine был расширенный на 4% в сравнении с 2015 годом.

Компания сотрудничает с государственными органами, заказчиками, партнерами по области, чтобы предотвратить безответственное потребление алкоголя. А также информирует и поощряет к ответственному потреблению. На упаковках продукции сообщает о запрете потребления алкоголя несовершеннолетними, а также о его вреде беременным и лицам, которые имеют медицинские или профессиональные противопоказания.

На протяжении пяти лет Carlsberg Ukraine приобщается к Всемирному дню ответственного потребления пива (Global Beer Responsibility Day), поощряя ответственное и умеренное потребление, которое базируется на простых принципах:

- Пиво только для совершеннолетних (18+);

- Не следует садиться за руль после потребления алкоголя;

- Алкогольное пиво – не для беременных;

- Наслаждайтесь качеством, а не количеством.

Также в рамках инициативы Всемирного дня ответственного потребления пива (GBRD), сотрудники компании посещали торговые точки по всей Украине и напоминали продавцам о том, что любой алкоголь может быть реализован только совершеннолетним. В этом году, в связи с карантинными ограничениями, компания сфокусировалась на диджитал-проявлениях: чтобы привлечь внимание целевой аудитории и в легкой форме объяснить, что же такое ответственное потребление, запустила открытки «GBRD is», которые можно посмотреть на официальной странице компании.

Все желающие поддержать ответственное потребление могут присоединиться ко дню, установив себе рамку на Facebook-страницу.