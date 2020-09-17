В центре Киева, в ресторане на Андреевском спуске произошел взрыв (фото)
Пострадало два человека, они госпитализированы.
В центре Киева, на Андреевском спуске, в ресторане "Канапа" в четверг, 17 сентября, около 16.00 произошел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы.
Об этом передает Киев Оперативный.
На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и кареты скорой помощи.
По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование.
О других деталях проишествия пока не сообщается.
Напомним, в ночь на 15 сентября в поселке Чабаны под Киевом прогремел мощный взрыв. Произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.