На Николаевщине женщине выдали пакет с ампутированными конечностями мужа: "Нет денег на утилизацию"

Врачи заявили, что у больницы нет средств на утилизацию медицинских отходов, а пострадавшая сама виновата – надо было не брать мешок, а сразу идти жаловаться.

В Николаевской области женщину из районного центра Новый Буг заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа. После этого случая вспыхнул скандал, который обсуждали на сессии районного совета. Об этом пишет Inshe.tv

Перед депутатами выступила подруга женщины, Оксана Киричишина, которая рассказала, что ее знакомую, страдающую эпилепсией, заставили забрать ноги мужа – их вынесли в мешке прямо из операционного блока. Женщина, которой вручили страшный пакет, пройдя несколько шагов потеряла сознание.

Киричишина призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

В свою очередь главный врач больницы, Лущенко Владимир, присутствовавший сессии райсовета, обвинил пострадавшую в том, что она не попыталась разобраться в ситуации. По словам главврача она сама виновата, потому что не обратилась за помощью ни к кому из руководства больницы.

"Вы взяли этот мешок на плечи. Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное", – объяснил он.

Также главврач добавил, что восстановление пункта утилизации обойдется дорого. "Возобновить это удовольствие не дешево – по ценам 2-3-летней давности сама установка стоила 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация – удовольствие крайне дорогое", – сказал он.

Врач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

Сегодня, 17 сентября, в управлении здравоохранения николаевской облгосадминистрации сообщили, что создана комиссия, которая займется расследованием дела.

"С целью проверки фактов, изложенных в средствах массовой информации о нарушениях соблюдения санитарно-эпидемических правил и норм при обращении с органическими медицинскими отходами пациентов в коммунальном некоммерческом предприятии "Новобугская центральная районная больница" Новобугского районного совета, сегодня создана комиссия, в которую включены представители управления, эксперты, юристы. В настоящее время комиссия работает в больнице. После завершения проверки выводы комиссии будут обнародованы", - отметили в ОГА.