Статистика коронавируса в Украине на 18 сентября: очередь на тестирование достигла 26 тыс.

За последние сутки от COVID-19 умерло 68 человек.

По состоянию на 18 сентября в Украине выявили 3 228 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 584 случаев). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472.

За последние сутки от коронавируса умерло 68 человек, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3468. Выздоровело уже 75 486 пациентов, из них 1573 – за последние сутки. Продолжают лечиться 90 518 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 14 264 заболевших (349 за сутки);

– Одесская – 10 924 (322);

– Тернопольская – 10 05 (311);

– Киев – 18 740 (291);

– Львовская – 17 869 (205);

– Ивано-Франковская – 12 031 (175);

– Черновицкая – 12 793 (153);

– Хмельницкая – 4339 (141);

– Киевская – 7476 (134);

– Ровенская – 10 917 (120);

– Житомирская – 4774 (118);

– Днепропетровская – 3765 (112);

– Закарпатская – 9031 (100);

– Черниговская – 3133 (99);

– Волынская – 6689 (96);

– Сумская – 2807 (83);

– Винницкая – 5114 (75);

– Запорожская – 2748 (75);

– Черкасская – 2891 (71);

– Николаевская – 2320 (68);

– Донецкая – 2313 (41);

– Херсонская – 766 (29);

– Полтавская – 1390 (27);

– Луганская – 706 (17);

– Кировоградская – 967 (16).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 16 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 15,39% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 25 861. Было проведено 29 729 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что ВОЗ серьезно обеспокоена небывалым всплеском количества новых случаев коронавируса в Европе. Еженедельное количество новых случаев коронавируса в Европе превысило 300 тысяч за минувшую неделю, а это выше, чем было зарегистрировано во время первого пика, в марте.