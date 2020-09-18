Википедия будет писать "Kyiv" вместо "Kiev", – Кулеба

По словам главы МИД Украины, сложность заключалась в том, что Википедия использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что энциклопедия "Википедия" сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне "Википедия" пишет Kyiv, а не Kiev!", – написал Кулеба.

По его словам, сложность заключалась в том, что Википедия использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", – сказал Кулеба.

В 2018 году МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начала онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планировалось обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).