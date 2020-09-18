"Это – катастрофа": эксперт прокомментировал отмену тестирования на COVID-19 перед операциями

По новым правилам, пациенты, которые идут на плановую госпитализацию, могут не делать ПЦР-тест.

Согласно обновленным стандартам оказания медпомощи, человек, находившийся 14 дней на самоизоляции и не имеющий симптомов COVID-19, может не делать ПЦР-тест. Это правило касается взрослых и детей.

Пациенты, которые идут на плановую госпитализацию, также не должны делать ПЦР-тесты, если у них нет симптомов острого респираторного заболевания.

Отмечается, что ПЦР-тестирование должно проводиться исключительно людям, которые имеют симптомы коронавирусной инфекции и которые обращаются к семейному врачу. По решению врача к пациенту будет отправлена мобильная бригада для проведения исследования методом ПЦР.

В свою очередь научный сотрудник Университета Марии Кюри Семен Есилевский в Facebook назвал новые правила "вредительством" и "катастрофой".

По его мнению, это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных) отделениях больниц не инфицированные пациенты будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями коронавируса, что довольно опасно.

"В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов. Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин. Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают – они первейшая группа риска. Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель", – приводит абстрактный пример Есилевский.

По его мнению, в итоге это может привести к сотням жертв только от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.

"Я не преувеличиваю, это – катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения", – резюмировал он.

В комментариях к посту многие пользователи добавили, что и до этого требование сдавать ПЦР перед госпитализацией не выполнялось.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.