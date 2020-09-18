Про ведучу Олену Фроляк зняли документальний фільм

На честь 20-річчя новинної програми «Фактів» команда ICTV зняла документальний фільм про ведучу та головну редакторку інформаційної служби Олену Фроляк. Відео вийде в ефірі каналу 18 вересня о 9:15

«Ми журналісти-інформаційники міряємо життя не роками, а секундами і хвилинами. Так нас навчила професія. Репортаж понад 3,5 хвилини - вже великий матеріал. Ми змінюємося щодня разом із нашою країною та життям, однак паралельно з цим «Факти» ніколи не плили за течією, ніколи сліпо не догоджали аудиторії, навіть люблячи та поважаючи її», - говорить про свою роботу Олена Фроляк.

Майже годинний фільм також вийде на YouTube-каналі Факти ICTV о 9:00.