СБУ задержала жителя Умани за призывы убивать хасидов

СБУ в Умани задержали местного жителя, который в социальной сети пропагандировал разжигание вражды по национальному признаку, сообщает Управление СБУ в Черкасской области.

"Он публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призвал к уничтожению граждан этой нации", – сказано в сообщении.

Эксперты предварительно установили, что посты задержанного "содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы".

Во время обыска изъяли мобильные устройства и компьютер с доказательствами.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.1 ст. 161 УК Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе.