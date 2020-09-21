ОМКФ 2020: что покажут на фестивале

11-й Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории будет проходить онлайн

С 25 сентября по 3 октября в новом онлайн-формате будет проходить 11-й Одесский международный кинофестиваль. Зрителей ждут показы в рамках конкурсных программ, в которых они путем голосования выберут лучших, и внеконкурсных секций, где представлены громкие мировые кинохиты.

В общей сложности на участие в конкурсных программах ОМКФ было подано 964 фильма из разных уголков мира. В результате отбора, в Международной конкурсной программе представлено 12 картин. В Национальном конкурсе участвуют 7 полнометражных фильмов и 11 короткометражных. За приз Конкурса европейских документальных фильмов 11-го ОМКФ будут бороться 8 работ.

Международная конкурсная программа:

Атлантида / Atlantis, реж. Валентин Васянович, Украина, 2019

Невидимый / Nematoma, реж. Игнас Йонисас, Латвия/Литва/Украина/Испания, 2019

На абордаж! / À l'abordage!, реж .Гийом Брак, Франция, 2020

Звери, цепляющиеся за соломинку / Beasts clawing at straws, реж. Ким Йон-Хун, Южная Корея, 2020

Служители / Servants, реж. Іван Остроховский, Словакия/Румыния/Чехия/Ирландия, 2020

Ты умрешь в двадцать / You will die at twenty, реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франция/Египет/Германия/Норвегия/Катар, 2019

Арабская тоска / Arab blues, реж. Манель Лабиди, Тунис/Франция, 2019

Материнство / Maternal, реж. Маура Дельперо, Италия/Аргентина, 2019

Волонтерский год / A voluntary year, реж. Ульрих Колер та Геннер Винклер, Германия, 2019

Ужин в Америке / Dinner in America, реж. Адам Регмаер, США, 2020

Обожание / Adoration, реж. Фабрис дю Велз, Бельия/Франция, 2019

Товарищ Дракулич / Comrade Drakulich, реж. Марк Бодзсар, Венгрия, 2019

Национальная конкурсная программа. Полный метр:

Виктор_Робот, реж. Анатолий Лавренишин, Україна, 2020

Урсус. Кавказский бурый медведь, реж. Отар Шаматава, Украина/Грузия, 2019

Бес, реж. Егор Трояновский, Украина, 2020

Мий милый дом, реж. Сергей Сторожев, Украина, 2020

Семья, реж. Джейден Стивенс, Украина/Австралия, 2019

Между кадрами, реж. Анастасия Тихая, Украина, 2020

Не все будет хорошо, реж. Адриан Пирву, Елена Максем, Украина/Румыния, 2020

Национальная конкурсная программа. Короткий метр:

С этого момента и навсегда, режиссер Игорь Стеколенко (Украина, 2020)

Прощай, Головин, режиссер Матью Гримар (Канада/Украина, 2019)

Нетерпимость, режиссер Станислав Битюцкий (Украина, 2020)

Двое, режиссер Владислав Витрив (Украина, 2020)

Ой!, режиссер Ольга Золотарева (Украина, 2020)

Еще нам улыбнется судьба, режиссер Жоанна Ракотоарізоа (Украина/Франция, 2020)

Сорвиголовы, режиссер Николай Ридный (Украина/Италия/Германия, 2020)

Альфа, режиссер Елена Рубашевская (Украина, 2020)

Между теней, режиссер Александр Стеколенко (Украина, 2020)

Чачьо, режиссер Виталий Гавура (Украина, 2020)

Слава, режиссер Марина Никольчева, Максим Васянович (Украина, 2020)

Конкурс европейских документальных фильмов:

Перед оркестром/ Conductivity, реж. Анна-Карин Гренрус, Финляндия, 2020

Конкурс красоты / The Pageant, реж. Эйтан Ипекер, Турция/Израиль/Франция/Германия, 2020

Военные каникулы / Summerwar, реж. Мориц Шульц, Германия/Украина, 2019

Я – солнце / I am the sun, реж. Илария Гамбарелли, Испания, 2020

Я хочу тебе, если осмелишься/ I want you if you dare, реж. Дагмар Смржова, Чехия, 2019

Сестры Росинанта / Las hermanas de Rocinante, реж. Александра Кауфманн, Германия/Швейцария, 2020

Пророк и пришельцы / The Prophet and the Space aliens, реж. Иоав Шамир, Австрия/Израиль, 2020

Земля Гевара / Gevar's land, реж. Кутайба Баргамджи, Катар/Франция, 2020

Помимо конкурсных программ в рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля пройдут показы фильмов внеконкурсных секций. В программе "Фестиваль Фестивалей» собраны участники и победители Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей, а также кинофестивалей в Локарно, Карловых Варах и «Санденс». В секции покажут такие фильмы:

- драма Пьетро Марчелло «Мартин Иден», за которую актер Лука Маринелли получил приз за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале (2018)

- фильм Массуд Бакши «Ялда», получивший Гран-При жюри на кинофестивале «Санденс» (2020)

- документальная работа Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню», которую отметили Призом Тедди и Призом зрительских симпатий секции «Панорама» 70-го Берлинале

- биографический фильм Мацея Пепшицы «Икар. Легенда Мьетека Коша» получил 7 наград Польского кинофестиваля

- документальная картина «Улица Пустынная, 143» режиссера Хассена Ферхани, который получил приз на кинофестивале в Локарно как лучший молодой режиссер

- испанский фильм Хонаса Труеба «Августовская дева» получил специальную награду жюри и приз FIPRESCI на фестивале в Карловых Варах (2019)

- фильм Иваны Младенович «Ивана Грозная», которую наградили специальным призом жюри на кинофестивале в Локарно (2019)

- комедия «Должно быть, это рай» палестинского режиссера Элии Сулейман получила в Каннах специальное упоминание жюри и приз ФИПРЕССИ как лучший фильм конкурса

- драма Ладжа Ли «Отверженные» удостоился приза жюри на 72-м Каннском международном кинофестивале

- фильм Родриго Сарагойена «Мать», за Марту Ниэто назвали лучшей актрисой программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля (2019)

- историческая драма Кристи Пую «Мальмкрог» принесла автору награду лучшего режиссера секции «Encounters» 70-го Берлинале

- анимационная картина Анки Дамиан «Фантастическая сказка Мароны» Анка Дамиан была номинирована на премию Европейской киноакадемии

- турецкая драма «Омар и мы» режиссеров Марины Эр-Горбач и Мехмета Багадар-Эра получила приз экуменического жюри Варшавского кинофестиваля

- драматический фильм Катрин Геббе «Кровь пеликана», номинант Венецианского кинофестиваля (2019)

В программе «Специальные показы» представлены три знаковые картины:

- антиуитопия Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера» о заключенном обществе

- путешествие по жизни легендарного Стэнли Кубрика «Кубрик о Кубрике» от режиссера Грегори Монро

- работа Люди Бокен о бухарестском погроме 1941 года «Последний кинопоказ в Бухаресте»

На 11-м Одесском международном кинофестивале впервые покажут фильмы в абсолютно новой внеконкурсной программе «Визии». Картины этой секции отличаются оригинальным эстетическим и нарративным подходом. В программу «Визии» вошли такие фильмы:

- Дванадцять тисяч, реж. Надеж Требаль, 2019

- Тламес, реж. Эладин Слим, 2019

- Бремя быть рожденным, реж. Зандра Вольнер, 2020

- Желтое животное, реж. Фелипе Браганса, 2020

- Любовная трилогия: Оголенная, реж. Ярон Шани, 2018

- Любовная трилогия: Скованный, реж. Ярон Шани, 2019

- Любовная трилогия: Возрожденная, реж. Ярон Шани, 2019

- Сплетение, реж. Минос Николакакис, 2019

- Исаак, реж. Юргис Матулявичюс, 2020

- Космические псы, реж. Эльза Кремзер, Левин Петер, 2019

Кроме того, зрителей 11-го ОМКФ ждут ретроспективные показы и мастер-классы с выдающимися кинопрофессионалами, среди которых такими как польская режиссер Агнешка Холланд, шведский режиссер Рой Андерссон, украинский режиссер Роман Балаян и канадский композитор Говард Шор.

Посмотреть все конкурсные и внеконкурсные программы 11-го

ОМКФ, который состоится онлайн с 25 сентября по 3 октября, можно с Фестивальным абонементом.