Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, – Степанов

Глава Минздрава отчитался Зеленскому по повышению зарплат врачам. На это дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании в Офисе президента сообщил, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены. Степанов отметил, что на это дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – заявил президент.

Ранее Степанов говорил, что повышение заработной платы у врачей произойдет на 70% от минимальной зарплаты. Это 3500 грн. У среднего медперсонала – на 50%, это 2500 грн. У младшего персонала – на 25% или на 1250 грн. Еще 103,6 млн грн пойдут на оплату интернов.