Кіт у великому місті. 6 правил відповідального власника

Ласкавий, грайливий і потішний: кіт — відмінний компаньйон! А ще ці тварини чудово почувають себе навіть в невеликій міській квартирі. Звичайно, за умови, що ви задовольняєте фізіологічні, соціальні і поведінкові потреби вашого улюбленця.

Мало просто привести кошеня в будинок і поставити йому мисочки з їжею і водою. Тільки забезпечивши природні потреби тварини, ми виростимо її по-справжньому щасливою. А це, в свою чергу, виведе і наші відносини з вихованцем на новий рівень.

Ідея відповідального володіння домашніми тваринами набирає все більшої популярності у всьому світі. Наприклад, в якийсь момент відомі своєю любов'ю до домашніх вихованців японці зіткнулися з тим, що малогабаритні квартири мегаполісів — не ідеальний простір для їхніх улюбленців. І знайшли досить оригінальне рішення! Багато будівельних компаній Японії продають житло, спочатку спроектоване під кішок. Обладнані під стелею прогулянкові доріжки, котячі двері в кімнати і особливе покриття для підлоги, на якому не залишаються сліди від кігтів — все це дозволяє забезпечити комфорт і тварині, і власнику навіть на крихітній площі. Tokyo Cat Guardian пішла ще далі: компанія здає в оренду квартири, де вже живуть пухнасті вихованці. Що важливо, в квартирах під здачу живуть коти, яких збиралися приспати через невідповідність стандартам породи. Тому орендуючи таке житло, ви не просто отримуєте улюбленця, але і рятуєте йому життя!

Україна поки на шляху до подібних стандартів, однак вже зараз кожен з нас може зробити життя свого чотирилапого улюбленця комфортним — незалежно від кількості квадратних метрів в квартирі. Пропонуємо безпрограшні ідеї!