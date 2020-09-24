Film Industry Office 11-го ОМКФ объявил свою программу

В рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля, который в этом году будет проходить впервые в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября, состоится традиционная секция Film Industry Office. Профессиональная платформа пройдет с 29 сентября по 3 октября и будет включать онлайн-мероприятия для кинопрофессионалов, направленные на поддержку и развитие украинской индустрии кино и международное продвижение украинского кинематографа: Питчинг и Work in Progress, серия презентаций и панельных дискуссий, конкурс питчинга сериалов EastSeries, promoLAB.

В частности, 29 сентября на Film Industry Office состоится Конференция Cinema:Backstage Online Edition. Ее куратором стала консультантка ОМКФ Тамара Татишвили. В рамках конференции запланированы несколько дискуссий, в частности "Украина присоединяется к Eurimages среди беспрецедентного перелома в области" с участием официальной представительницы Польши в Eurimages Ирены Стшалковской, официального представителя Украины в Eurimages Владимира Яценко и проектного менеджера Eurimages Серджио Гарсиа де Леаниса. А также - “Креативность и ментальная стабильность — надежные спутники на опасной дороге 2020”, в которой примут участие психолог и арт-менеджер Максим Ильяшенко, глава кинонаправления BOZAR Жюльет Дюре, фасилитаторка и менеджерка по поддержке процессова для людей, команд и проектов в креативных индустриях Кристин фон Фрагштейн, продюсерка Ева Пущинская и директорка UNI Europa International Дафна Теппер.

В среду, 30 сентября, 5 проектов-участников будут презентоваться на Питчинге проектов EastSeries. В этот же день запланировано проведение образовательного интенсива promoLAB, организованного ОМКФ совместно с Украинским институтом. Кинопрофессионалы смогут получить исчерпывающие знания об эффективном продвижении фильма за рубежом.

Питчинг кинопроектов состоится 1 октября. В нем примут участие 13 кинопроектив. Также в этот день состоится презентация проектов BookPitch, совместного проекта Одесского международного кинофестиваля и Х Международного фестиваля Книжный Арсенал. Позже запланирована дискуссия на тему: “Международная и внутренняя стратегия продвижения и популяризации украинского контента в условиях локдауна через фестивали и международные платформы”.

В последний день работы секции Film Industry Office, 2 октября, состоятся презентации 10 проектов-участников Work in progress. Также будут проходить дискуссии на темы “Поддержка аудиовизуального сектора программой ЕС “Креативная Европа” и “Диджитализация в украинской киноиндустрие: тенденции и новые решения”. Финальным ивентом индустриальной платформы станет церемония награждения победителей Film Industry Office.

Полную программу профессиональной секции можно найти на официальном сайте ОМКФ: https://oiff.com.ua/industry/office/program.html