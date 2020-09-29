Рейтинг сухих кормов для кошек премиум класса 2020

Заботливые хозяева стараются обеспечить своего питомца всем самым лучшим, в первую очередь – качественным питанием. Кошке нужны не деликатесы с человеческого стола, а сбалансированный полнорационный готовый корм. Особенно популярен сухой корм для котов премиум класса, который отличается оптимальным соотношением цены и качества. Но ассортимент кормов этой категории настолько разнообразен, что самостоятельно сориентироваться в нем непросто. Поможет выбрать корм для котов премиум класса рейтинг, составленный на основе анализа состава и отзывов потребителей.

Какой сухой корм для котов бывает

Нельзя однозначно назвать лучший сухой корм для кота, выбирать рацион нужно в индивидуальном порядке, ориентируясь на такие критерии:

возраст – есть рационы для котят (с повышенным содержанием белков, витаминов), активных взрослых (средней калорийности) и пожилых (менее калорийные, легкоусвояемые);

особые потребности, состояние здоровья – корма подразделяются на базовые, специализированные (профилактические) и ветеринарные (лечебные);

класс (ценовая категория) корма.

К классу эконом относятся самые дешевые, нормальные, но не лучшие сухие корма для котов. Они отличаются высоким содержанием растительных ингредиентов, в то время как для хищников важнее мясные. Использовать их на постоянной основе не рекомендуется. Рационы премиум и супер-премиум хорошо сбалансированы, содержат в оптимальных пропорциях мясные (рыбные) и растительные ингредиенты, полезные для здоровья функциональные добавки. Более высокая стоимость продукции супер-премиум объясняется использованием более дорогих ингредиентов. Холистик – очень дорогие корма из отборных ингредиентов, со 100% натуральными добавками.

Наиболее разумный выбор – сухой корм для котов премиум класса. При доступной цене он отличается хорошим качеством, может обеспечить организм питомца всем необходимым. Корма этой категории делятся по возрастному критерию, потребностям, так что можно подобрать подходящий рацион.

Рекомендации по выбору сухого корма для кошек премиум класса

Многие хозяева беспокоятся, не вреден ли сухой корм для котов. Есть важный нюанс: если кошка отказывается от воды или пьет очень мало, даже лучший сухой корм для котов может спровоцировать мочекаменную болезнь. В такой ситуации сухой рацион обязательно чередовать с влажным. И второй момент – безопасен для здоровья только правильно подобранный корм, который изготовлен из качественных ингредиентов.

Лучше всего за помощью в выборе корма обратиться к ветеринарному специалисту, особенно если животное имеет особые потребности, страдает острым или хроническим заболеванием. Если же вы осуществляете выбор самостоятельно, прежде всего учитывайте соответствие корма возрастной категории вашего питомца. У котят и взрослых котов потребности разные, и корма для них не являются взаимозаменяемыми. А если кошка старше 7-8 лет, лучше подыскать корм для пожилых животных.

Следующий критерий выбора – потребности и особенности здоровья. Абсолютно здоровому животному можно давать базовый корм. При склонности к заболеваниям или наличии других особых потребностей (кот стерилизован, аллергик, длинношерстный, малоподвижный) нужно выбирать специализированный. Лучший сухой корм для кота, который болен, может подобрать только ветеринарный специалист, и он должен относиться к линейке лечебных.

Наконец, нужно внимательно изучить состав и отзывы, стоит обратить внимание на место корма для котов премиум класса в рейтинге.

Лучший сухой корм для котов премиум класса

В целом для сухих рационов класса премиум характерно использование животного и растительного сырья. Допустимо незначительное преобладание растительных ингредиентов, но в лучших кормах на первом месте качественные мясные и рыбные ингредиенты. Мясные продукты обычно добавляются в сухом виде (возможные названия - сушеное мясо, мясная мука, дегидратированный белок). Чаще всего используется курятина, поскольку у нее высокий коэффициент переваривания и усвоения, реже – телятина, индейка, ягнятина или более дорогие сорта мяса и рыбы.

Корма этого класса богаты функциональными добавками. Помимо расширенного набора витаминов и минералов они часто содержат омега-кислоты, натуральные пребиотики и другие полезные вспомогательные ингредиенты. Красители, вкусовые, ароматические добавки исключительно натуральные, а консерванты, антиоксиданты – синтетические. Лучшие сухие корма для котов отличаются использованием натурального антиоксиданта, их можно отнести к классу премиум+. Сухие корма класса премиум делятся на 2 или 3 возрастных категории, а также по потребностям.

Рассмотрим рейтинг сухих кормов для котов с детальным анализом состава. В рейтинг включены базовые рационы для взрослых животных

Cat Chow Adult – 32% белка, 11% жиров. В составе на 1 месте (45%) злаки (неизвестно, какие), на 2 (20%) – мясо и субпродукты. Также в состав входят экстракты растительных протеинов, мякоть свеклы и петрушка в сухом виде, животный жир, немного сухих овощей, витамины, минералы, дрожжи, консерванты и антиоксиданты. Цена за 1 кг, в зависимости от объема упаковки, 93-122 грн.

Клуб 4 Лапы Adult Cats Chicken – белков 32 %, жиров – 15%. На 1 месте курятина в виде муки (26%), за ней идут кукуруза и кукурузная клейковина, рис, консервированный токоферолами жир птицы, масло лосося. Содержит свекольную клетчатку, пивные дрожжи, семя льна, комплекс Integramix (сушеные имбирь, томат, банан, боярышник). Цена 1 кг - 82-120 грн., по соотношению цены и качества данный продукт превосходит ближайшие аналоги.

Brit Premium Adult Chicken. Содержит 35% белка, 15% жиров. Ингредиент №1 – курятина, 20% сушеной (вероятно, мясо и субпродукты) 20% – в виде мясной муки, всего 40%. Также в состав входят рис и кукуруза, куриный, консервированный токоферолами, и рыбий (лососевый) жир, свекольная пульпа и одуванчик в сухом виде. Из функциональных добавок используются натуральные пребиотики, витамины, минералы, аминокислоты, экстракты трав, фруктов, юкки. Цена за 1 кг - 104,6-211 грн, для класса премиум это довольно дорого.

JosiCat Crunchy Poultry – содержит 28% белков, 9% жиров. Производителем указано, что 18% от общего количества белков – животного происхождения, следовательно, протеины преимущественно растительные. Основной их источник – зерновые (какие именно, не указано), которые в списке ингредиентов на 1 месте. Затем идут мясо и животные субпродукты. Корм содержит 20% мясной муки из домашней птицы (не указано, какой). Также в состав входят растительные субпродукты, жиры, растительные масла, рыба и рыбные субпродукты, витамины, минералы, их технологических добавок – антиоксиданты. Цена за 1 кг - 96-134 грн.

Chicopee Titan Premium Cat, 31,5% белков, 12% жиров. Список ингредиентов открывают злаки, из них минимум 4% риса, происхождение других и общее % содержание злаков не указано. На 2 месте мясные и животные продукты, из них минимум 20% мяса птицы (неизвестно, какой). Также в состав входят растительные субпродукты, масла, жиры, рыба и рыбные субпродукты, яйца и продукты из них (вероятно, яичный порошок), дрожжи, витамины, минералы. Цена 103 грн./кг.

Отзывы покупателей о сухих кормах для котов премиум класса

Помимо рейтинга сухих кормов для котов определиться с выбором помогут отзывы, оставленные покупателями интернет-зоомагазина Pethouse.

Отзывы о корме Клуб 4 Лапы:

“Отличный корм, мои две кошки его прекрасно поедают, и качество корма также отличное, никаких проблем ни с шерсть, ни с здоровьем замечено не было.”

Отзывы о корме Brit Premium:

“Котику очень понравилось.”

Отзывы о корме Josera:

“Два котэ топчут на ура. Хотя они не шибко переборчивые.”

Отзывы о корме Cat Chow:

“Неплохо пошел этот корм.”

Отзывы о корме Chicopee отсутствуют.

Какой же корм – лучший?

Сухие корма премиум-класса – это золотая середина с точки зрения цены и качества, неслучайно многие владельцы котов останавливают свой выбор на этой категории. А вот лучший сухой корм для котов – понятие относительное. Корм нужно выбирать с учетом возраста и особенностей организма, состояния здоровья кошки, а также индивидуальных вкусовых предпочтений. Особенности состава и стоимость - важные критерии, но оценивать нужно не каждый из них в отдельности, а их соотношение. Рейтинги, обзоры и отзывы помогут сориентироваться, но окончательный выбор предстоит сделать вам и, конечно, вашему питомцу.