Независимая платформа Open Opera Ukraine сообщила о завершении работы над диском с записями украинских партесных концертов. Это 13 сочинений ХVII – первой половины ХVIIІ века. Три двенадцатиголосные композиции анонимных авторов будут представлены впервые. 9 октября состоится официальный релиз диска и презентация проекта Лаборатория Musica Sacra Ukraina: партесное измерение. Проект нацелен на исследование украинской хоровой музыки эпохи барокко. В этом году он осуществляется при поддержке Украинского культурного фонда

Музыка из архива

Воссоздать музыку, которая сочинялась и звучала в Украине более трехсот лет назад, возможно лишь реконструировав ее из рукописей, сохранившихся с тех далеких времен. Значительная часть их хранится, в частности, в Киеве в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.Вернадского.

Появление партесов в начале ХVII века круто изменило украинскую сакральную музыку, обозначив ее решительный поворот в сторону музыки западной. Они составили альтернативу одноголосному пению, царившему в православной церкви со времен принятия христианства. Новое виртуозное (чем-то сродни инструментальным концертам Вивальди) многоголосное пение хора без сопровождения уже могло конкурировать с яркой вокально-инструментальной музыкой католической церкви. Для церковных иерархов этот аргумент был, пожалуй, решающим, чтобы дать добро на распространение нового музыкального стиля.

Певцы Open Opera Ukraine во время записи диска в Кирилловской церкви (фото: Кирилл Шарапов)

Свое название партесы получили благодаря книжечкам- поголосникам, по которым хористы пели в церкви – каждый свою партию. Поэтому сегодня, чтобы исполнить партесный концерт, нужно собрать воедино все партии (а их может быть в произведении от четырех до двенадцати). Нотная запись триста лет назад существенно отличалась от нынешней, а тексты писались на церковнославянском языке. Поэтому еще одна задача – расшифровать их, исправить неточности и ошибки переписчиков, а иногда – и досочинить партию, которую не удалось разыскать. «Лишь 10% всех партесных рукописей киевской коллекции на сегодня расшифрованы и проработаны музыковедами», - сообщает научный консультант проекта Евгения Игнатенко. А там - около тысячи произведений. Море музыки, пока не зазвучавшей.

Лаборатория как метод

Следующий вопрос – как исполнять партесные концерты? Готовых рецептов нет. Музыканты ищут ответы методом проб и ошибок. Эта музыка мало исследована (первые шаги были сделаны лишь в 1960-х годах) и все еще мало исполняется: в советский период дирижера хора за включение в репертуар церковной музыки могли уволить с работы. Исполнять партесы украинские коллективы начали лишь со времен независимости.

Open Opera Ukraine избрала путь наибольшего сопротивления. Практически все голоса исполняются сольно – выходит ансамбль, в котором каждый певец несет ответственность за свою партию. Но и каждый может предложить свое решение. «Мы создаем новый тип коммуникации внутри коллектива, где каждый участник непосредственно влияет на интерпретацию», - комментирует художественный руководитель проекта Наталья Хмилевская. – Среди исполнителей нашей лаборатории профессионалы наивысшей пробы. Они стоят перед наивысшим уровнем сложности самих концертов. Но еще больший вызов – это изменение укоренившихся привычек хористов, сформированных на другой музыке, готовность к ментальной перезагрузке».

Партесы для всех

«Партесы – музыка, которой хочется делиться со всем миром, - говорит программный директор Open Opera Ukraine Анна Гадецкая. – Она просто невероятно красивая! Поразительно, насколько высокого уровня профессионалы ее когда-то создавали и исполняли – мы убедились в этом во время репетиций и записи. Но я убеждена, что доступ к этой музыке должен быть свободным для всех». Open Opera Ukraine делает онлайн-презентацию диска - зарегистрировавшись, ее смогут посетить все желающие. Как неотъемлемая часть проекта, создан двуязычный украинско-английский сайт, где отображены результаты лабораторных исследований: можно почитать описания произведений и научные комментарии к ним, переводы текстов, познакомиться с командой, «заглянув» на репетиции (там огромная фотогаллерея). Наконец – послушать партесы! Это украинская музыка, которой нужно гордиться.