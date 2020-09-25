Поднимем бокалы! Виноградари и виноделы получили свой праздник и в Украине

Ежегодно во второе воскресенье ноября будет отмечаться День виноградаря и винодела

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает в Украине новый официальный праздник – День виноградаря и винодела. Правительство и профильное министерство также должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия.

"Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступало итальянскому, испанскому, французскому, португальскому", – сказал Зеленский.

В 2019 году в Украине было произведено 9,8 млн дал виноматериалов, сообщил Госстат. Производство виноматериалов для шампанского и игристых вин составило 1,9 млн дал (декалитров, 1 дал равен 10 литрам), коньячных виноматериалов – 2,4 млн дал, столовых – 5,01 млн дал, крепленых – 311 тыс. дал.

На виноматериалы было переработано 124,2 тыс. т винограда, в частности: 14 тыс. т сорта "алиготе", 6,6 тыс. т "мерло", 5,4 тыс. т "ркацители", 5 тыс. т "пино", 3,1 тыс. т "одесский черный" и 954 т "сухолиманский".

В Одесской области переработано 83,4 тыс. т винограда, Николаевской – 20,9 тыс. т, Херсонской – 14,9 тыс. т.