Названа вероятная причина взрыва газопровода под Чабанами

Авария на магистральном газопроводе возле поселка Чабаны Киевской области произошла из-за дефекта монтажных соединений, допущенного на этапе строительства, считает главный инженер ООО "Оператор ГТС" Украины Юрий Зябченко.

"Исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", – сказал Зябченко.

По его словам, окончательный вывод об аварии будет обнародован после завершения работы комиссии по расследованию.