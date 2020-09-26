Причиной падения АН-26 под Харьковом могла стать ошибка экипажа, — Матиос

По словам Матиоса, экипаж мог перепутать автомобильную полосу со взлетно-посадочной полосой.

Причиной падения военно-транспортного самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области могла стать ошибка экипажа. Об этом заявил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники, сообщает УНИАН.

По словам Матиоса, экипаж мог перепутать автомобильную полосу со взлетно-посадочной полосой.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.

Но это неофициальная версия. Отметим, разбившемуся самолету было 43 года. Срок работы АН-26 собирались продлить, и ремонтные работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Кроме того, по словам заместителя руководителя ХНУПС им.Кожедуба Николая Коваленко, экипаж самолета был высоко подготовлен, передает Depo.Kharkov.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.