Статистика коронавируса в Украине на 26 сентября: антирекорд новых случаев заболевания

По состоянию на субботу, 26 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 195 504. За последние сутки заболело 3833 человек - это новый антирекорд (сутки ранее - 3565 человек).

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 86 873 человека (за сутки – 1740). От коронавируса скончались 3903 человек (76 человек за сутки). Продолжают болеть 104 728 человек ( на 2017 человек больше, чем сутки ранее).

Статистика коронавируса по областям:

Киев – 21 492 заболевших (447 за сутки);

Львовская – 19 636 (171);

Харьковская область – 16 870 (380);

Черновицкая – 13 902 (166);

Ивано-Франковская – 13 212 (132);

Одесская – 12 734 (264);

Тернопольская – 12 863 (284);

Ровенская – 11 928 (154);

Закарпатская – 9 580 (90);

Киевская – 8 571 (141);

Волынская – 7 500 (138);

Винницкая – 5 784 (131);

Житомирская – 5 531 (128);

Хмельницкая – 5 531 (170);

Днепропетровская – 5 118 (201);

Черниговская – 3 875 (105);

Черкасская – 3 570 (111);

Сумская – 3 549 (75);

Запорожская – 3 568 (140);

Николаевская – 2 875 (93);

Донецкая – 2 964 (113);

Полтавская – 1 844 (92);

Кировоградская – 1069 (17);

Херсонская – 1000 (46);

Луганская – 938 (44).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 24 сентября, 18,52 % проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 27 497 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 19 735 образцов.

Напомним, вчера, 25 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличивается количество госпитализаций и тяжело больных COVID-19.

"У нас увеличивается количество госпитализированных и это количество постоянно растет. Сегодня 742 человека. Это очень много. Причем, в своей работе мы постоянно общаемся с врачами, которые работают в больницах, которые оказывают помощь при COVID-19, и увеличилось количество тяжелых больных, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", – отметил министр.