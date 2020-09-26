Статистика коронавируса в Украине на 26 сентября: антирекорд новых случаев заболевания
Количество новых заболевших COVID-19 за сутки преодолело рекордную отметку
По состоянию на субботу, 26 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 195 504. За последние сутки заболело 3833 человек - это новый антирекорд (сутки ранее - 3565 человек).
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего выздоровели 86 873 человека (за сутки – 1740). От коронавируса скончались 3903 человек (76 человек за сутки). Продолжают болеть 104 728 человек ( на 2017 человек больше, чем сутки ранее).
Статистика коронавируса по областям:
- Киев – 21 492 заболевших (447 за сутки);
- Львовская – 19 636 (171);
- Харьковская область – 16 870 (380);
- Черновицкая – 13 902 (166);
- Ивано-Франковская – 13 212 (132);
- Одесская – 12 734 (264);
- Тернопольская – 12 863 (284);
- Ровенская – 11 928 (154);
- Закарпатская – 9 580 (90);
- Киевская – 8 571 (141);
- Волынская – 7 500 (138);
- Винницкая – 5 784 (131);
- Житомирская – 5 531 (128);
- Хмельницкая – 5 531 (170);
- Днепропетровская – 5 118 (201);
- Черниговская – 3 875 (105);
- Черкасская – 3 570 (111);
- Сумская – 3 549 (75);
- Запорожская – 3 568 (140);
- Николаевская – 2 875 (93);
- Донецкая – 2 964 (113);
- Полтавская – 1 844 (92);
- Кировоградская – 1069 (17);
- Херсонская – 1000 (46);
- Луганская – 938 (44).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 24 сентября, 18,52 % проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 27 497 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 19 735 образцов.
Напомним, вчера, 25 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличивается количество госпитализаций и тяжело больных COVID-19.
"У нас увеличивается количество госпитализированных и это количество постоянно растет. Сегодня 742 человека. Это очень много. Причем, в своей работе мы постоянно общаемся с врачами, которые работают в больницах, которые оказывают помощь при COVID-19, и увеличилось количество тяжелых больных, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", – отметил министр.