Крушение АН-26: найдено тело еще одного погибшего

Таким образом, по предварительным данным, количество погибших увеличилось до 23 человек.

На месте падения АН-26, в 9:00 26 сентября, найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Имя погибшего пока не названо.

Фото: ГСЧС

Поиски еще двух человек продолжаются.

Еще два человека, которым удалось спрыгнуть с самолета, когда он находился уже совсем низко над землей, в тяжелом состоянии доставлены в 4-ю больницу г. Харькова.

Одного курсанта, Александра Харченко, к полету не допустили, что спасло ему жизнь. Соответственно, на борту были 27, а не 28 человек, как сообщалось изначально.