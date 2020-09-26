Президент Зеленский прибыл на место катастрофы АН-26

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место авикатастрофы АН-26, в котором находились курсанты Харьковского университета воздушных сил. Пресс-конференции не было, президент лишь бегло ответил на несколько вопросов.

Владимир Зеленский не прокомментировал версии ГБР, сказав, что "версия одна - это великая трагедия, погибли наши ребята". Остальное сообщит следственная комиссия. Также президент пообещал, что семьям погибших будет предоставлена помощь.

Напомним, количество погибших в трагедии под Харьковом достигло 26. Выжил лишь один курсант, за его жизнь борятся медики.