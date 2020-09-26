Зеленский запретил летать АН-26 до выяснения причины трагедии

АН-26 не будут летать в Украине до выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы 25 сентября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в эфире "Украина 24", передает Громадське.

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять. Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет объективно установлено, что же случилось", - заявил Татаров. Также, по его словам, будут исследованы все украинские авиакатастрофы, а также происходящее в оборонной сфере.

Напомним, в Украине 26 сентября объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. ГБР рассматривает четыре версии крушения. Ан-26, разбившийся под Харьковом, ремонтировали на заводе "Антонов" - до 1 октября должны были продлить его срок эксплуатации на 2 года. Завершили ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или же самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно.