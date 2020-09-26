Боевики продолжают нарушать перемирие, — штаб ООС

Вчера, 25 сентября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений была тишина, но при этом зафиксировано два случая нарушения перемирия в районе Авдеевки, сообщает штаб ООС.

Противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

Напомним, 23 сентября двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.